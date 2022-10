Pisa ospita una tappa del progetto nazionale Gaza Freestyle Festival

Pisa ospita una tappa del tour di incontri organizzato dal progetto nazionale Gaza Freestyle Festival. Venerdì 14 ottobre tre attiviste palestinesi per il Comitato per la costruzione della Casa delle Donne a Gaza, Rasha El-Tayeb, Yasmin Al Jarba e Randa Harara, saranno ospiti presso la Mala Servanen Jin Occupata - Casa delle Donne che combattono, in via Garibaldi 192, in collaborazione con il collettivo NonUnaDiMeno di Pisa.

Il Gaza Free Style Festival è un progetto volto al sostegno della giovane popolazione gazawa attraverso la promozione delle arti di strada e dell’empowerment femminile all’interno della Striscia. Dal 2014 il Gaza Freestyle Festival organizza Carovane che dall'Italia arrivano nella Striscia di Gaza, portando in alto le bandiere della solidarietà tra i popoli e dello scambio culturale. Durante l’ultima Carovana scesa a giugno di quest’anno, il Gaza Freestyle, in collaborazione con il Centro Vittorio Arrigoni e la Casa delle Donne Roma, ha realizzato il primo forum femminista a Gaza. La partecipazione al forum di centinaia di ragazze ha incoraggiato le associazioni femminili locali a impegnarsi per aprire la Casa delle Donne a Gaza in Palestina.

Tre attiviste palestinesi di Gaza, Rasha El-Tayeb, Yasmin Al Jarba e Randa Harara, portavoce del Comitato per la costruzione della Casa delle Donne a Gaza, sono arrivate in Italia il 22 settembre per raccontare la propria storia e le proprie esperienze nel tour che il 14 ottobre farà tappa a Pisa per promuovere il progetto della 'Casa delle Donne a Gaza'.

Yasmin è una famosa artista di Gaza, dipinge a pennello ed il tema dei suoi dipinti è la libertà: libertà delle donne e libertà dall'occupazione israeliana. Randa è la leader dell'università di Gaza, candidata come rappresentante nelle liste laiche e di sinistra, mentre Rasha è la responsabile del movimento delle donne, figura di riferimento per tantissime ragazze della striscia di Gaza.

In occasione dell’incontro sarà organizzata un’apericena solidale per raccogliere fondi per il progetto.



Per sostenere le spese di viaggio e contribuire alla costruzione della Casa delle Donne a Gaza City è possibile effettuare una donazione presso:

Banca Etica

Intestazione: “Mutuo soccorso Milano APS”

Iban: IT92F0501801600000016973398

Causale: CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE A GAZA