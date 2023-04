A Pisa arriva il gusto autentico del gelato

Venerdì 21 aprile, verrà inaugurato un nuovo store di Grom a Pisa, il primo nella città toscana. Collocato in via Borgo Stretto 15, a due passi da Palazzo Blu, consolida la presenza di Grom sul territorio toscano, al fianco delle gelaterie di Firenze e Siena.

Inaugurazione con degustazione di gelato appena mantecato

I pisani (e non) potranno partecipare alla festa di Grom e vivere un’esperienza di gusto unica a partire dalle 12:30 fino alle 19:00: ad accoglierli in un ambiente reso luminoso e vivace grazie a toni pastello vibranti e colorati, saranno esperti conisti che prepareranno una degustazione speciale. Infatti, verrà mantecato un gusto diverso ogni ora, che sarà offerto gratuitamente a tutti coloro che vorranno venire a festeggiare con Grom: sarà quindi possibile assaggiare il gusto autentico del gelato Grom, dato da ingredienti di origine naturale e di alta qualità. Gustare un gelato fresco aumenta poi il piacere: il processo di mantecatura fa crescere il volume del gelato, rendendolo allo stesso tempo corposo ma soffice al palato. Il gelato appena mantecato è più profumato, ha una struttura ariosa ma compatta che garantisce maggiore scioglievolezza ed è più caldo, ad una temperatura che permette alle papille gustative di sentire ancora di più le sfumature aromatiche degli ingredienti.

Sette gusti per vivere l’esperienza Grom per la prima volta

Sono sette, proprio come le Meraviglie del mondo, i gusti Grom che, uno dopo l’altro, verranno mantecati e offerti al momento, accomunati da un principio fondamentale, ovvero la ricerca e selezione accurata delle migliori materie prime che la natura ci offre:

Fiordilatte , realizzato con latte fresco di alta qualità proveniente da mucche allevate in Piemonte e pastorizzato delicatamente, oltre a panna fresca e zucchero di canna bianco per donare una moderata dolcezza.

, realizzato con latte fresco di alta qualità proveniente da mucche allevate in Piemonte e pastorizzato delicatamente, oltre a panna fresca e zucchero di canna bianco per donare una moderata dolcezza. Pistacchio , best-seller Grom in tutto il mondo, prodotto con pistacchi selezionati di diversi gradi di maturazione, bilanciati attentamente per creare il giusto sapore.

, best-seller Grom in tutto il mondo, prodotto con pistacchi selezionati di diversi gradi di maturazione, bilanciati attentamente per creare il giusto sapore. Caramello al sale , ispirati dalla tradizione della grande pasticceria francese, uniamo la dolcezza del caramello al suo opposto per eccellenza, il sale.

, ispirati dalla tradizione della grande pasticceria francese, uniamo la dolcezza del caramello al suo opposto per eccellenza, il sale. Cassata siciliana , prodotto con ricotta di pecora fresca e con l’aggiunta di tre diversi tipi di canditi: cedro, limone e arancia.

, prodotto con ricotta di pecora fresca e con l’aggiunta di tre diversi tipi di canditi: cedro, limone e arancia. Cremino , gelato alla nocciola arricchito con la crema spalmabile Grom al cioccolato gianduja.

, gelato alla nocciola arricchito con la crema spalmabile Grom al cioccolato gianduja. Limone , prodotto esclusivamente con Limone di Siracusa Igp spremuto gentilmente, evitando con cura la parte amara e astringente del frutto.

, prodotto esclusivamente con Limone di Siracusa Igp spremuto gentilmente, evitando con cura la parte amara e astringente del frutto. Fragola, prodotto con oltre il 55% di fragole selezionate, più dolci e più adatte a fondersi con acqua, zucchero e farina di carruba.

Una filosofia di produzione autentica

Il gelato Grom segue una filosofia di produzione fedele ai propri valori. É senza coloranti, senza aromi e senza additivi emulsionanti: infatti, le materie prime scelte sono talmente eccellenti che non hanno bisogno di altro. Tutti i prodotti Grom, che da anni è parte del programma “Alimentazione Fuori Casa” dell’Associazione Italiana Celiachia, sono privi di glutine e di conseguenza idonei alle esigenze alimentari dei clienti celiaci. Inoltre, il gelato è fresco - con gusti diversi a seconda del periodo dell’anno, proprio come in natura - e cremoso: il segno distintivo che garantisce la naturalità del gelato Grom è che si scioglie prima degli altri, in quanto realizzato solo con addensanti naturali, come la farina di carrube. La cremosità dei gusti si sposa poi perfettamente con la croccantezza del cono biscottato. Infine, Grom pone attenzione anche ai materiali che utilizza: la carta che avvolge il gelato è certificata FSC, ottenuta da una lavorazione responsabile che salvaguarda gli alberi, il territorio e la biodiversità.

Orari di apertura e servizi disponibili

La gelateria pisana sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 23.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 24. A breve partirà anche il servizio di consegne a domicilio e presto il gelato e i prodotti Grom saranno disponibili sulle principali piattaforme di home-delivery, per vivere l’esperienza della gelateria anche a casa.