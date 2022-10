A Pomarance l'incontro pubblico sulla geotermia e il suo indotto

Si svolgerà giovedì 27 ottobre dalle ore 15, in presenza, presso il Teatro de Larderel a Pomarance l’iniziativa pubblica intitolata 'Geotermia e indotto: quali strategie per valorizzare imprese e occupazione', organizzata da Confapi Toscana con la partecipazione attiva delle organizzazioni sindacali regionali CGIL, CISL e UIL. A portare il proprio contributo al dibattito saranno Luigi Pino, presidente Confapi Toscana e Confapi Pisa e del Tirreno seguito dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali: Fabio Berni, segretario generale FILCTEM CGIL Toscana; Luca Lucietto, segretario generale FLAEI CISL Toscana e Claudio Di Caro, segretario generale UILTEC Toscana.

Per la Regione Toscana saranno presenti Alessandra Nardini, assessore regionale al lavoro e alla formazione e Monia Monni, assessore regionale all'ambiente, alla quale sono affidate le conclusioni dell’iniziativa. Confapi, che rappresenta molte delle aziende dell’indotto geotermico, da tempo chiede di condividere una visione strategica per il settore. "L’organizzazione di questo evento - afferma il presidente di Confapi Toscana Pino - nasce dalla necessità di difendere un indotto che genera 4000 posti di lavoro e che ad oggi copre il 35% del fabbisogno energetico della Toscana".

E continua: "Le imprese si trovano a lavorare in condizioni di costante incertezza perché manca una visione condivisa del distretto tra i vari attori istituzionali e le parti sociali". Anche la crisi energetica rende urgente e non rinviabile una chiara posizione sul tema: serve che il Tavolo sulla Geotermia venga urgentemente riconvocato e messo al lavoro sui contenuti, poiché i ritardi di questi anni hanno già compromesso parte del sistema produttivo. Confapi Toscana invita alla massima partecipazione in quanto questo incontro sarà l’occasione per l’avvio di una sinergia concreta su un tema tanto prezioso per la nostra regione.