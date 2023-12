'Geppetto', spettacolo per bambini a La città del teatro a Cascina

Domenica 10 dicembre alle 17.00 alla Città del Teatro arriva l'ultima produzione di Fondazione Sipario Toscana dedicata ai piccoli spettatori: "Geppetto" di e con Debora Mattiello ispirato a "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi.



Geppetto estrae dal ciocco di legno la fiaba di Pinocchio e ce la racconta, facendo cadere parole come trucioli. È un vecchietto-bambino che, nella sua bottega-cameretta, si esprime giocando e trasforma un ambiente reale in un mondo visionario, fabbricandosi un amico immaginario che gli faccia compagnia.

Forgiato realmente da un ciocco di legno di recupero, il nostro burattino, spinto da una curiosa fame di conoscenza ed animato da una creativa disobbedienza, compie il viaggio della vita tra cadute e ravvedimenti. Quest’avventura ci racconta che è possibile cambiare e trasformarsi, superando prove tra cielo e terra e conquistando coscienza, per prendersi cura degli altri.

Un padre e un figlio crescono insieme. Si perdono, si cercano, si ritrovano, e, al termine di un lungo viaggio, approdano, come naufraghi, su una spiaggia.

E se fosse solo un sogno, creato dal falegname Geppetto per colmare la sua solitudine?



teatro d'attore e di figura

dai 5 anni

durata 60'

ridotto

Biglietti a partire da 5€+dp

E' consigliato l'acquisto in prevendita presso il teatro o il circuito TicketOne

Geppetto

da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi

di e con Debora Mattiello

disegno luci Maurizio Coroni e Massimiliano Calvetti con la consulenza di Riccardo Tonelli

sound designer Cristiano Ciccone

realizzazione scene Luigi Di Giorno

puppets Roberta Bianchini

sarta Teresa Astarita

cura della produzione Claudia Zeppi



con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi