Dargen D'Amico ospite speciale del primo 'Ghezzano Summer Festival'

E' tutto pronto per la prima edizione del 'Ghezzano Summer Festival', un mix di concerti e spettacoli dal vivo che si svolgerà venerdì 21 giugno a partire dalle 17 al parco 'Luciano Pratali' in via Berchet, a Ghezzano. La frazione di San Giuliano Terme accoglierà moltissimi ospiti, molti dei quali di caratura nazionale: nel programma già ufficializzato compaiono Nologo, Casaca, Dj Santi, Pippetto eMoka Stone.

E, accanto a questi, anche due nomi di rilievo nazionale: il duo comico Panpers e il cantante Dargen D'Amico, che si esibirà in uno showcase che promette grande spettacolo. I biglietti, al costo di 23 euro (10 euro per i bambini) e nominativi, sono già in vendita sul sito di GHZNEvents, l'associazione che cura l'organizzazione dell'appuntamento.

Come si legge sul sito, "GHZNevents è un’organizzazione no profit di ragazzi/e affiliata alla parrocchia di Ghezzano che, non sapendo ancora bene il perché, hanno deciso di dedicare parte del loro tempo per farvi divertire, sfruttare e riqualificare spazi che nessuno prima aveva mai pensato di usare".