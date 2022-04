Pisa Jazz, Ghost Horse in concerto

Chi sarà presente per cena avrà diritto all’entrata gratuita al concerto. Biglietti solo concerto serale: € 5,00

Anche nel weekend pasquale continuano gli appuntamenti musicali di Pisa Jazz e Exwide. Sabato 16 aprile arrivano in concerto i Ghost Horse.

Dopo la residenza estiva che li ha visti protagonisti al Pisa Jazz ReBirth Festival dello scorso luglio, il sestetto italo-americano torna a Pisa per presentare in anteprima sul palco dell’Exwide i brani del nuovo disco. A partire da un ricco humus di poliritmie latine e africane, Ghost Horse tesse un ecosistema oscuro e misterioso che digerisce, scompone e ricombina elementi di free jazz, hip hop, blues e loop music. Il risultato è affascinante, ma velatamente minaccioso, qualcosa che pulsa e respira con le forze viscerali della natura che riprende possesso di strutture abbandonate.

Ghost Horse, gruppo formato da Dan Kinzelman, Filippo Vignato, Glauco Benedetti, Gabrio Baldacci, Joe Rehmer e Stefano Tamborrino, è l’espansione sotto forma di sestetto di Hobby Horse, trio avant-jazz che negli ultimi dieci anni si è posto all’avanguardia di un rinnovamento creativo nella scena jazz italiana, e che sta ricevendo un crescente e meritato riconoscimento a livello mondiale.

Si accede solo con tessera ENTES, costo tessera 2021/22 € 5 una tantum. Super Green Pass obbligatorio. La cucina offre taglieri di terra, di mare e vegani con opzioni senza glutine, con prodotti DOP, DOCG e a KM0. La carta dei vini offre una selezione di vini naturali e biologici con una particolare attenzione al territorio toscano. La cucina è aperta dalle 19:30 alle 22:00. Per la cena è gradita la prenotazione per telefono o via WhatsApp 050 28370.

Nella foto i Ghost Horse (foto di Manuele Meschini).