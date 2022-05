'Giallo brillante' al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Un imperdibile appuntamento con i viaggi nel tempo di ‘Giallo Brillante’. La regia dello spettacolo, in programma domenica 15 maggio al Teatro Nuovo-Binario Vivo, è a firma di Joanne Lorelli e Giuseppe Raimo. Sul palco gli interpreti Giuseppe Raimo, Federico Bacci, Giovanni Campani, Sacha Cuffaro, Giusy Elia, Olga Fayara e Serena Di Sanzo.

Un intrigo avvincente, tratto da 'Stanze comunicanti' di Alan Ayckburn, che si dipana attraverso l’ausilio di una inconsueta 'macchina del tempo': la porta di una camera d’albergo. Appassionante, brillante, intrigante, frenetica storia dell’affannosa ricerca da parte di Phoebe (Poopay), prostituta di 'classe' ma non troppo, dell’uomo che ha ucciso le sue due mogli in spazi temporali che oscillano di vent’anni in vent’anni. Infatti, tra un passaggio e l’altro Poopay verrà a contatto con le due mogli di Reece. Prima facendo un salto temporale dal 2014 al 1994, quando incontrerà Ruella, seconda moglie di Reece, la quale, all’inizio in modo scettico, ascolta la storia della confessione che Poopay le racconta. Quando però Ruella passa attraverso la stessa porta usata da Poopay, si trova nella medesima camera d’albergo ma nell’anno 1974. La camera, questa volta, è occupata dalla prima moglie di Reece, Jessica (insieme a un Reece ringiovanito di quarant’anni) anche lei molto scettica al racconto della confessione. Tra un colpo di scena e l’altro Ruella e Poopay tenteranno di venire a capo dell’enigma della 'porta magica'…

