Giampaolo Simi presenta il suo ultimo libro alla Ghibellina di Pisa

Giampoalo Simi presenta il suo ultimo libro, Il cliente di riguardo, Sellerio

A dialogare con lui sarà Riccardo Cavallero



Gipsoteca alle ore 18:00



L’ex giornalista Dario Corbo torna con una delle avventure più avvincenti della serie. Come in una spy story, gioca su più tavoli, indaga e acquisisce informazioni, disinnesca pericoli, manipola amici e nemici, tutto pur di proteggerei suoi affetti. La resa dei conti non può essere rimandata.