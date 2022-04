Mostra di Gianfranco Meggiato 'Dio è madre'

All’interno degli splendidi locali della chiesa di Santa Maria della Spina di Pisa trovano spazio le sculture dell’artista Gianfranco Meggiato nella mostra 'Dio è Madre', curata da Riccardo Ferrucci.

L’esposizione, composta di undici opere inedite, pensate e realizzate appositamente, è un prezioso approccio per far conoscere il lavoro dello scultore veneto.

Questi nuovi lavori di Meggiato sono portavoce di un messaggio di pace. L’obiettivo è quello di andare, simbolicamente, oltre, cercando il superamento delle divisioni, in quanto siamo tutti esseri umani, siamo tutti cellule di uno stesso organismo, siamo tutti un unicum. Oggi più che mai c’è bisogno di un pensiero di pace; l’attuale guerra in Ucraina ha sconvolto le nostre certezze, lasciandoci esterrefatti davanti a una simile distruzione.

Il luogo scelto per questa mostra, la chiesa di Santa Maria della Spina, diventa così ancora più suggestivo; un contatto con la spiritualità, una ricerca di concordia e soprattutto di pace. Le opere di Meggiato ben si fondono con questa ambientazione; le sue sculture uniscono religiosità mistica e scienza così, dall’unione dei contrasti e dei contrari, vogliono spronare le persone a legarsi, a collaborare, in una condivisa armonia perché solo la solidarietà ci rende più liberi e forti e capaci di progredire. Opere che hanno l’intento di lanciare un messaggio di pace e fratellanza, un auspicio di solida e sodale unione.

'Dio è Madre', rimanda subito alla religiosa trascendenza insita nelle sculture di Gianfranco Meggiato. La mostra è organizzata da Casa d’Arte San Lorenzo, in collaborazione con il C.R.A. (Centro Raccolta Arte) e il supporto di FuoriLuogo, può vantare il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa.