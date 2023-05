'Let's Festival', gIANMARIA in concerto a Castelfranco di Sotto

Sabato 22 luglio, in occasione del 'Let's Festival' che andrà in scena a Castelfranco di Sotto all'Orto di San Matteo, si esibirà in concerto gIANMARIA, cantautore vicentino rivelazione dell'edizione 2021 di X Factor che si è distinto nel programma emozionando i giudici con gli inediti "I suicidi" e "Senza Saliva", entrambi contenuti in "Fallirò", l'EP di debutto uscito per Epic/Sony Music lo scorso anno.

Dopo essersi guadagnato un posto tra i Big di Sanremo 2023 vincendo la categoria giovani con il brano "La Città Che Odi", gIANMARIA ha partecipato alla 72esima edizione del festival della canzone italiana con il brano "Mostro" (certificato disco d'oro) pubblicando l'omonimo album il 3 febbraio 2023. Secondo album in studio, "Mostro" è un disco pop con testi che vanno a pescare nelle due anime di gIANMARIA: quella folle e indecifrabile e quella sensibile ed empatica.

II 28 aprile glANMARIA pubblica "Disco Dance feat. Francesca Michielin" (Epic Records / Sony Music Italy), il nuovo singolo che, insieme alla cantautrice e polistrumentista veneta, descrive il disagio di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo.

Info

Prevendite disponibili: è possibile acquistare sia l'abbonamento per l'intero festival che i biglietti per le singole giornate al seguente link https://link.dice.fm/letsfestival2023. Apertura cancelli prevista per le 18.