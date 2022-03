Gianna Nannini in concerto a Cascina

Dopo lo straordinario successo del tour estivo, Gianna Nannini torna sui palchi d'Italia e lo fa partendo da Cascina, con la data zero in programma mercoledì 30 marzo a La Città del Teatro.

La Gianna nazionale si esibirà piano e voce nei teatri italiani in una situazione intima e allo stesso tempo affascinante, con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor.

"Questa è la volta buona, io non vedo l’ora e sono certa che la vostra pazienza sarà ricompensata con un tour memorabile, vi aspetto!" afferma la cantautrice senese. Piano e forte, dolcezza e energia, sono le due anime della rocker che in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto.

Il tour nei più bei teatri d’Italia è un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati della rocker in una nuova espressione artistica.