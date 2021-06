Gianna Nannini in piazza dei Cavalieri per il Summer Knights 2021

Concerto di Gianna Nannini a Pisa, nella splendida cornice di Piazza dei Cavalieri, per il Summer Knights 2021, il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla LEG Live Emotion Group. Già aperte le prevendite su www.ticketone.it

L'appuntamento è per sabato 4 settembre con 'Piano forte e Gianna Nannini– La Differenza', lo speciale tour estivo che segna il ritorno live della cantante con una serie di concerti che vedrà Gianna Nannini esibirsi in una versione inedita con formazione piano e voce, accompagnata sul palco da un pianista.Protagonista l'ultimo album della cantante, 'La differenza', uscito il 15 novembre 2019, proprio nei giorni del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, alla quale Gianna Nannini era presente nel 1989.Con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto, Gianna in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa, come certificato dagli innumerevoli sold out del recente Hitstory European Tour (2017), ed è considerata il volto femminile del rock per eccellenza.

Infoline 3924308616; www.legsrl.net.