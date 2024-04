'Te-Fa-Min', presentazione del libro di Gianni Iotti al Cinema Lumière

La Libreria Ghibellina organizza al Cinema Lumière la presentazione del libro del Prof. Gianni Iotti, 'Te-Fa-Min', Giovane Holden edizioni.

L'autore dialogherà con Francesco Brancati e Paolo Bugliano.

Coordina Stefano Brugnolo



Il libro

Sullo sfondo vagamente tratteggiato di una provincia padana degli anni Settanta, mentre il paese attraversato da forti tensioni sociali sta entrando nell’epoca del consumismo, Nino porta avanti i suoi dolorosi esercizi di maturazione all’ombra di un padre ossessionato da ricordi mortuari. Le figure del passato affollano la sua mente: esigono senza pietà la sua attenzione e lo trattengono irresistibilmente nella dimensione situata tra lo spazio dei vivi e lo spazio dei morti. Il passato lo insegue attraverso una serie di immagini e di situazioni sospese su vita reale e sogno, e le esperienze che compie via via finiscono per riproporgli il ritorno del già stato e del già noto senza che nessuna evasione dai suoi labirinti interiori possa avere luogo.

A Venezia, dove si trasferisce per gli studi universitari, l’acquisizione di una coscienza politica e una serie di incontri soprattutto femminili sembrano per un momento rappresentare la via d’uscita. Ma ben presto anche queste promesse si rivelano fallaci e tutto si inabissa in un ritorno a casa all’insegna della sconfitta, una sconfitta che ha come velleitario tentativo di risarcimento il rifugio nei paradisi della musica e del sesso. Fin quando la china della dissoluzione su cui Nino sta scivolando si abolisce miracolosamente e i prestigi dell’immaginazione trionfano sulle forme della realtà in un finale inatteso che, infrangendo i tempi della narrazione, lo ricongiunge all’universo inesauribile delle possibilità.