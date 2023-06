Giardino Scotto, nel weekend concerti di Dente, Dragogna e Giovanni Truppi

Doppio appuntamento muisicale al Giardino Scotto. Sabato 1 luglio, all'interno della rassegna organizzata dal Cinema Lumière e l'Associazione The Thing, si esibiranno Dente e Federico Dragogna, mentre domenica 2 sarà la volta di Giovanni Truppi.

Ad aprire la prima serata sarà Dente, cantautore italiano attivo dal 2006, con la sua musica che è un mix tra l'estetica lo-fi e il puro cantautorato classico e consapevole. La sua musica è caratterizzata prima da una scrittura destrutturata, che col tempo è evoluta verso una maggiore essenzialità, senza mai perdere i tratti riconoscibili del linguaggio, tra cui la sua giocosità, che hanno consacrato lo stile di Dente. L'artista porterà sul palco il suo nuovo e ottavo album, "Hotel Souvenir", uscito il 7 aprile, un disco in cui la malinconia fa compagnia all'autore nel suo soggiorno nel luogo dei ricordi. A seguire il live di Federico Dragogna, cantante, chitarrista, compositore, paroliere e produttore di Milano.

Il concerto rappresenta l'unico appuntamento pisano del "Dove nascere Tour", primo tour da solista del chitarrista, autore e co-fondatore della rock band Ministri. Durante il tour, come annuncia anche il titolo, il cantante e chitarrista presenterà il suo album "Dove nascere", uscito il 5 maggio e contenente dodici brani inediti scritti e prodotti da Dragogna stesso.

Protagonista della seconda serata sarà Giovanni Truppi, erede della scuola di cantautori italiani, che porterà sul palco, oltre ai suoi grandi successi del passato, il nuovo album "Infinite possibilità per esseri finiti". Durante il concerto, il cantante porterà in scena una musica in grado di unire vari linguaggi diversi, come il jazz, il rock, il blues e la canzone d'autore. Truppi, solo con l'utilizzo di parole, voce, pianoforte e chitarra, darà vita a uno spettacolo capace di trasportare il pensiero degli ascoltatori in mondi infiniti.

Info

I biglietti per entrambi gli eventi sono disponibili in prevendita online sulla piattaforma DICE (15 euro + diritti di prevendita, oppure 25 euro per abbonamento alle due serate) e saranno acquistabili anche la sera dell'evento direttamente in cassa.