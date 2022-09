'Il giardino del silenzio – Reloaded' al Giardino Scotto

'Il giardino del silenzio – Reloaded'. E’ il titolo dello spettacolo che andrà in scena giovedì 29 e venerdì 30 settembre, alle ore 20.45, al Giardino Scotto, realizzato dalla compagnia Parallelo Dance grazie al contributo di Comune di Pisa e Fondazione Pisa.

Il 9 agosto 2022 ricorreva il 25° anniversario dello spettacolo 'Giardino del Silenzio', messo in scena nel 1997 nel cortile del palazzo della Sapienza di Pisa. Uno spettacolo multidisciplinare ed innovativo per l’epoca che, grazie al suo successo, è poi stato ripetuto in molte città sul territorio nazionale. La nuova riedizione e stata concepita mantenendo la drammaturgia originale, avvalendosi dell’apporto di artisti locali e danzatori emergenti delle scuole di danza del territorio. La drammaturgia della performance oggi come allora vuole esplorare il mondo delle giovani generazioni penetrando nel loro universo pieno di speranze, delusioni, incertezze, spensieratezze ed ansie il tutto ambientato in una atmosfera 'Clubbing'.

Nata nel 1990 sotto la guida artistica di Michele Arena la compagnia Parallelo Dance conta ad oggi nel suo repertorio più di 70 coreografie e numerose opere di video danza. Molti anche i premi ricevuti e le collaborazioni con festival e centri underground internazionali.