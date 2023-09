Gin cocktail party

Una serata dedicata ad uno dei cocktail più famosi e consumati nel mondo, il G&T (come lo chiamano in Inghilterra). Un long drink fresco e dissetante a base di gin e acqua tonica, a cui viene aggiunta solitamente scorza di limone o, in alternativa, spezie o erbe come il rosmarino.



La storia del drink risale al Settecento, quando durante l'epoca coloniale i soldati della divisione britannica di stanza in India cominciarono ad aggiungere il distillato inglese per eccellenza, il gin, alla cosiddetta Indian Tonic Water – acqua tonica contenente una piccola percentuale di chinino, un alcaloide naturale che si riteneva potesse debellare il rischio di contrarre la malaria. Da allora ed in particolare a partire dagli anni Novanta, quando venne rilanciato dagli studenti parigini, il gin tonic è diventato uno dei cocktail più famosi al mondo, immancabile durante l'happy hour in Inghilterra, dove, come detto, viene comunemente chiamato G&T.



Teatro dell'evento sarà la Caffetteria Carraia del Nicchio, a Pisa; in questa serata troverete 3 GIN abbinati a 3 toniche differenti, mentre la musica è affidata al DJ Andrea Gori.



Info e prenotazioni 050575396 / 3280387966