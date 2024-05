'Gio Pistone. Quando la street art è donna' al Festival Art View di Cascina

Domenica 12 maggio alle 12.30 alla Città del Teatro, in occasione del "Festival Art View le donne nell'arte" la street artist di fama internazionale Gio Pistone e Gian Guido Grassi (StART ATTITUDE) presenteranno pubblicamente il bozzetto del murale che sarà creato negli spazi della Città del Teatro, opera commissionata dalla Fondazione Sipario Toscana nell’ottica di creare un rapporto sempre più stretto con tutte le forme d’arte.

La presentazione del murale sarà subito dopo l'inaugurazione della mostra "Fotografe dall'archivio Alinari" a cura di Emanuela Sesti che si terrà alle ore 11.00 nel foyer del teatro.



"È dai sogni che spesso ancora attingo il mio immaginario... Ha lavorato nella scenografia in teatro; qui ho imparato ad approfondire l’amore per il grande.



Quando mi trovo a dipingere, non considero esclusivamente la parete; preferisco ambienti o angoli che in qualche modo mi affascinano o per la forma degli edifici, per lo scorcio o per la loro funzione e pensarli come qualcos’altro. Ciò che mi interessa è provocare un cambiamento di un luogo, non semplicemente disegnare un muro, perché credo che questo meccanismo dia nuova vita e crei un momento di spaesamento in coloro che lo attraversano abitualmente... in qualche modo li porti a pensare in modo diverso." Gio Pistone



L'evento sarà ospitato all’interno del programma del Festival Art View 2024 “Le donne nell’arte” (11-19 maggio), organizzato da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa, un festival di respiro internazionale, unico nel suo genere, dedicato ad artiste che con la loro vita e le loro opere hanno trasformato il ruolo delle donne all’interno della storia dell’arte.



Pub La Città del Teatro

Domenica 12 maggio ore 12.30

ingresso libero su prenotazione al sito www.artviewfestival.it

info 050744400 prenotazioni@lacittadelteatro.it



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)