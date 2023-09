APS LA TARTARUGA Pisa in collaborazione con RSA Le Sorgenti Con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme e della SDS Zona Pisana organizza in occasione della XXX GIORNATA MONDIALE DEL'ALZHEIMER....Gioc'Alzheimer 23!!

Giochi a squadre tra anziani della RSA e Anziani del Territorio

DOVE?

21 settembre 2023 ore 15.30 c/o Giardino RSA Le Sorgenti via di Giacomo San Giuliano Terme, Pisa

"Progetto approvato con D.D.R. 13511/23 con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

Regione Toscana con prot 3/2023"



Programma

ore 15.30 Saluti di Benvenuto Dot Alberto Meneghini

ore 15.45 Saluti Istituzionali Amministrazione Comune di San Giuliano Terme

ore 16.00 I servizi sociosanitari del territorio Pisano a favore dei malati di Alzheimer Sds Pisa

ore 16.15 Stato del' arte e nuove frontiere per la cura del' Alzheimer; Prof Gabriele Siciliano

ore 16.30 presentazione progetto "Circoli Alzheimer per la Continuità Assistenziale"; Erika Pistelli APS La Tartaruga Pisa, Moira Marchionni APS la Tartaruga, progetto con contributo Regione Toscana e Ministero del Lavoro DDR 13511 prot 3/2023



ore 17.45 chiusura evento