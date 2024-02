'Giocagiocattolo', un divertente spettacolo per bambini a Cascina

Domenica 10 marzo alle 17 alla Città del Teatro sarà in scena un altro bellissimo spettacolo per i piccoli spettatori!



I protagonisti dello spettacolo sono i giocattoli: il pagliaccio, l’orsacchiotto, una bambola pochissimo usata… E naturalmente l’amico immaginario! Loro sono sempre pronti a soddisfare ogni desiderio del bambino, ma quando lui non c’è loro giocano, scherzano, sognano. Lo conoscono bene, il bambino, conoscono i suoi segreti e le sue paure.



Poi un giorno il bambino confida loro la sua paura per l’arrivo di una sorellina: paura che poi non gli vogliano più bene. Per fargli passare lo spavento, mamma e papà gli regalano un giocattolo nuovo. Adesso però sono i giocattoli ad avere paura di finire dimenticati in una soffitta!



Alla fine, comunque vada, lui sarà sempre il loro bambino… E loro i suoi giocattoli. Un bambino ha sempre voglia di giocare e finché c’è un bambino che gioca, c’è un giocattolo felice.



Teatro del Buratto

GIOCAGIOCATTOLO

testo di Beatrice Masini

regia di Jolanda Cappi e Giusy Colucci

in scena Ilaria Ferro, Marco Iacuzio, Beatrice Masala, Riccardo Paltenghi (Gabriele Bajo)

scene e oggetti Marco Muzzolon





teatro di animazione su nero

dai 3 anni

durata 50’

sala Franca Rame & Dario Fo

DOMENICA 10 MARZO ORE 17.00

Biglietti da 5 a 7,50€+dp

Prevendita in teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13.

Prevendita Circuito Ticketone e on line

Domenica la biglietteria aprirà alle 16.00



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)