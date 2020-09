Giochi di luce nel borgo medievale: Vicopisano si accende

Sabato 5 e domenica 6 settembre Vicopisano risplenderà. Dopo la dolorosa e inevitabile decisione di annullare la 25° edizione della Festa Medievale, per l'emergenza Covid-19, l'associazione che la organizza, presieduta da Giampiero Nesti, ha scelto di organizzare un evento in grado di attirare comunque l'attenzione, e gli sguardi, sul borgo e che rappresenti un invito, ricco di bellezza, all'edizione 2021 della rievocazione storica. Palazzo Pretorio, la Rocca fortificata da Filippo Brunelleschi, le torri e le antiche mura brilleranno grazie a giochi di luce e ci saranno personaggi in costume a rendere l'atmosfera ancora più suggestiva. L'ingresso nel centro storico sarà gratuito, con la raccomandazione di indossare la mascherina e di osservare tutte le precauzioni necessarie.

"Uno spettacolo da immortalare - dice l'assessore al Turismo, Fabiola Franchi - per il quale ringrazio ancora una volta l'associazione Festa Medievale, sempre vicina all'amministrazione anche in questo periodo particolarmente critico. Ci saranno infatti il drone di Luca Tonelli, di San Giovanni alla Vena, e il FotoClub Vicopisano a catturare scatti e ricordi di un weekend emozionante. L'amministrazione comunale, da parte sua, ha voluto suggellare questo momento donando ai visitatori la possibilità di spedire gratuitamente una cartolina con la APP Pemcards. Farlo è semplice, basta scaricare la App, scegliere una foto scattata nel borgo in quel fine settimana, scrivere un messaggio, l'indirizzo, scegliere l'opzione 100% Sconto e inserire il codice omaggio VICOPISANO, tutto maiuscolo, e poi spedire. La foto diventerà, grazie a Pemcards, una cartolina vera e propria, ma impreziosita dalla nostra personalizzazione, che raggiungerà chiunque vogliamo, dovunque nel mondo. Informazioni su www.viconet.it e su www.pemcards.com".

"Questo evento arriva in una fase di fermento e novità per Vicopisano e il suo territorio - aggiunge il sindaco, Matteo Ferrucci - e l'associazione Festa Medievale ha avuto il suo bel ruolo, visto che ci ha sempre supportato, anche nella promozione turistica. A inizio autunno aprirà ai visitatori, per la prima volta, con la gestione di Capitolium a seguito di bando, la Torre dell'Orologio, dopo il restauro interno, grazie a un importante contributo della Fondazione Pisa e una speciale campagna di crowdfunding, basata sulla misura governativa dell'Art Bonus, che ha visto partecipare tutta la comunità: cittadini e cittadine che hanno adottato uno scalino, dedicandolo magari a chi non c'è più o ai figli, aziende, professionisti, imprenditori, associazioni, banche che sono diventati 'nuovi mecenati', permettendoci di raggiungere finalmente questo obiettivo. A fine anno, inoltre, si realizzerà il sogno che l'amministrazione cullava da tempo: l'accesso alla Rocca fortificata da Brunelleschi attraverso la Torre del Soccorso e poi percorrendo l'imponente Camminamento, come si faceva anticamente, godendo di una prospettiva unica e di un paessaggio meraviglioso. Il restauro è stato più lungo del previsto, in seguito ad alcuni ritrovamenti e poi a causa dell'emergenza Covid, ma adesso ci siamo. A febbraio 2021 saranno anche ultimati i lavori di restauro della Torre Malanima, una compartecipazione di Soprintendenza e amministrazione, e anche in questo caso l'intento è quello di fare il necessario per renderla visitabile. Tra i nostri impegni, anche nell'ambito del coordinamento dei sette Comuni del Monte Pisano, c'è sempre quello di rafforzare la sinergia per promuovere il brand Terre di Pisa e la destinazione Monte Pisano".