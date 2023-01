Giochi invernali per bambini al Centro Sms

Il generale inverno è arrivato, finalmente tanta neve in montagna. L'Associazione I Cavalieri è pronta a far giocare i bambini sabato 21 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 all'interno del caldo e accogliente salone Centro Espositivo Museale SMS in Viale Piagge a Pisa. Antonella, Elena e Laura accoglieranno i partecipanti a GIOCHI INVERNALI, una serie di divertenti sfide che terranno impegnati i piccoli fra lanci di dadi per far correre le macchinine di carta, centrare barattoli o abbattere mini birilli per ottenere il punteggio migliore.



Dopo il successo di 'Prepariamoci al Natale' dello scorso dicembre, lo staff dei Cavalieri, coadiuvato da Associazione radio il Falco C-B 27 Pisa, Comitato Le Piagge e Comune di Pisa è pronto ad intrattenere i numerosi bimbi (5-11 anni) offrendo anche una deliziosa merenda con cioccolata calda e biscotti. Per informazioni potete scrivere a assoicavalieri@gmail.com o chiamare il 3381755360