Giochi Santacrocesi 2.0

Sport e divertimento saranno le parole d'ordine della nuova edizione dei Giochi Santacrocesi sabato che si svolgerà sabato 11 maggio.



Per tutto il giorno, dalle 9 alle 20 nella zona del Palaparenti, le associazioni e società sportive di Santa Croce sull’Arno metteranno a disposizione dei cittadini i loro tecnici e la loro esperienza per promuovere lo sport ad ogni età. Sarà possibile giocare e provare le varie discipline, dalla pallavolo al calcio, al basket, al tennis alla danza, alle bocce, al nuoto, alla podistica, al ciclismo fino a innovative attività come il cheerleading. Partner dell’iniziativa è Decathlon, che metterà a disposizione le strutture sportive.