Con un appuntamento dedicato a 'Giorgio Morandi. I luoghi della vita e dell’arte' comincia martedì 16 marzo alle 17 il ciclo di incontri 'Storie dal 900' su temi e protagonisti della cultura artistica del XX secolo. A raccontare la vita dell’artista sarà la storica dell’arte Marilena Pasquali in diretta su Youtube e Facebook.

La rassegna è organizzata dal Museo della Grafica di Pisa e dalla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca in collaborazione con MediaEventi dell’Università di Pisa. I curatori sono Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti, e Alessandro Tosi, direttore del Museo.

Gli incontri prevedono la partecipazione di autorevoli studiosi che racconteranno, tra pittura e incisione, musica e letteratura, alcune affascinanti storie delle arti del ‘900 in Italia. Al centro dei prossimi appuntamenti, con data ancora da definire, ci saranno Giorgio de Chirico, Giuseppe Viviani, Carlo Levi, Moses Levy, ma anche gli echi etruschi nell’arte del Novecento in Italia e l’idea opera d’arte totale.

Per partecipare, è possibile collegarsi a:

