Giornata di visite alla Rocca di Ripafratta

Per festeggiare l'acquisizione a patrimonio pubblico della Rocca di Ripafratta, l'associazione pro loco 'Salviamo La Rocca' organizza una giornata straordinaria di visite guidate al monumento simbolo del territorio (percorso esterno) per domenica 2 maggio. L'iniziativa era stata rinviata nei mesi scorsi a causa del maltempo e delle restrizioni imposte dalla zona rossa.



Le visite - per le quali si richiedono abiti e scarpe comode, preferibilmente da trekking - si terranno dalle 9:00 alle 16:00 ogni ora (con possibilità di visite aggiuntive alla mezz'ora), avranno durata di circa 1h30, saranno gratuite e sarà possibile accedere esclusivamente su prenotazione, con un massimo di 10 persone a gruppo.

Per prenotare la vostra visita scrivete una mail a info@salviamolarocca.it oppure un whatsapp al 339.8358584.



Il punto di ritrovo sarà in piazza della Chiesa a Ripafratta (parcheggio consigliato presso stazione FS). Sarà ovviamente necessario presentarsi con la mascherina; gel sanificante sarà disponibile sul posto. In caso di pioggia l'evento sarà annullato (l’eventuale annullamento sarà comunicato sul sito www.salviamolarocca.it e su Facebook)



Resterà aperta tutto il giorno per rifocillare i partecipanti La Bottega di Ripafratta, gestita dalla 'Cooperativa di comunità Ripafratta'.