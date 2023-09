Giornata europea della cultura ebraica, porte aperte a Sinagoga e cimitero storico

Visite guidate gratuite, libri, defibrillatore, convegno e teatro: domenica 10 settembre la Sinagoga di Pisa e l'antico cimitero ebraico di piazza dei Miracoli aprono le loro porte in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, con una serie di eventi per scoprire e riscoprire la storia e la cultura di una comunità che da oltre mille anni è protagonista della vita cittadina. Il tema dell'edizione 2023 è la "Bellezza", con riferimento prima di tutto al patrimonio artistico italiano, del quale i siti ebraici sono parte essenziale. La parola bellezza in ebraico ha diverse corrispondenze: la magnificenza degli oggetti di culto, la cura del corpo e della sua salute, il rispetto della natura, la preghiera ed il canto, fino alla bellezza del sentimento amoroso.

Grazie alla collaborazione tra la comunità ebraica pisana e la cooperativa Coopculture, che gestisce le visite guidate alla Sinagoga di via Palestro ed al cimitero ebraico di Piazza dei Miracoli, domenica i due monumenti saranno visitabili gratuitamente. Partenze ogni mezzora dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, senza prenotazione.

A queste si aggiungono una serie di eventi nel giardino della Sinagoga. Si parte alle 10.30 con la presentazione del libro di Piero Nissim "13 mesi, storie dimenticate della Pisa ebraica e altri luoghi", edito da Salomone Belforte & C, insieme all'autore sono presenti i professori dell'Università di Pisa Alfonso Maurizio Iacono e Fabrizio Franceschini. Alle 11.45 Valentina Supino, conversando con Jenny Del Chiocca, presenterà il suo volume "Ombre del passato, una storia di esclusioni", Aska edizioni. Infine alle 12.30, per ricordare "la bellezza della vita" l'inaugurazione del defibrillatore donato dall'associazione Cecchini Cuore, con la presenza del dottor Maurizio Cecchini.

Nel pomeriggio alle 16.30 il convegno "Dio vide che era bello. Dio vide quanto aveva fatto: ecco era molto bello" (Genesi). Dopo i saluti istituzionali del presidente della comunità Maurizio Gabbrielli, del sindaco di Pisa Michele Conti e del presidente della provincia Massimiliano Angori, interverrà Dora Liscia Bemporad, Università di Firenze, su ‘Gli ebrei in Toscana e gli argentieri, uno splendido accordo'. Continuerà Anastasia Butitta, ex-direttrice del museo Nahon di arte ebraica italiana di Gerusalemme, sulla ‘Bellezza dell'arte ebraica italiana in terra d'Israele' e concluderà Davide Spagnoletto, Università di Roma Tre, con ‘1948, una storia ritrovata: artisti italiani in terra d'Israele'.

Gran finale alle 21.15 con lo spettacolo teatrale ‘Neshamot' sempre nel giardino della Sinagoga. Commissionata dal Festival Nessiah, la pièce è l'adattamento del romanzo dello scrittore israeliano Roy Chen, e viene presentata con la drammaturgia di Annick Emdin e la regia di Carlo Scorrano, Compagnia Binario Vivo.