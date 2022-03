Una festa itinerante per celebrare Keith Haring

Proseguono gli appuntamenti organizzati dal Comune di Pisa per celebrare il genio di Keith Haring, l’artista newyorkese che ha realizzato a Pisa, su una parete della chiesa di Sant’Antonio, il grande murale dal titolo Tuttomondo. Domenica 6 marzo si svolgeranno infatti in città una serie di iniziative dedicate a quello che viene considerato il padre della street art.

"Una grande festa itinerante - dichiara l’assessore alla Cultura, Pierpaolo Magnani - con partenza davanti al murale di Keith Haring e tappe in piazza Vittorio Emanuele, piazza del Carmine, piazza XX Settembre e infine Palazzo Blu con spettacoli, danza, videomapping e musica. Si tratta dell’ultima di una serie di iniziative che abbiamo organizzato in questi anni per omaggiare il padre della street art, tra cui ricordo il videomapping proiettato a palazzo Pretorio e Logge dei Banchi, le due giornate di manifestazioni culturali per celebrare il trentennale del murale, l’installazione del cartello turistico che indica il murale sulla parete della chiesa di Sant’Antonio, il cartellone di eventi dal titolo NatHaring e 'Keith is back in Pisa!' e l’itinerario colorato che collega Tuttomondo alla mostra dedicata all’artista a Palazzo Blu, realizzato in collaborazione con Palazzo Blu, Fondazione Pisa e MondoMostre".

Questo il programma della giornata:

- ore 17: Piazzetta Haring – Hip hop dance

- ore 17.30: Palazzo Blu – Danza verticale e acrobatica

- ore 18: Piazza XX Settembre – Danza aerea-contemporanea-hip hop-break dance

- ore 19-23 Piazza XX Setetmbre - Dj set anni ’80 con Alessandro Del Fabbro e vj Mapping