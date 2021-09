Giornata in onore di Daniela Maccheroni

Si avvia alla conclusione la rassegna del Circolo Il Fortino di Marina di Pisa dedicata al tema del Rinascere. Il prossimo evento, il penultimo del ciclo, sarà domenica 19, interamente dedicato alle opere dell'artista pisana Daniela Maccheroni. Pittrice, scrittrice, drammaturga, una personalità inquieta e poliedrica, originale e a sua volta inquietante interprete delle follie di questo tempo. Il Fortino coglie l'occasione della edizione del libro autobiografico 'Una vita', per i tipi di Carmignani, per dedicare un vero e proprio omaggio alla sua intera produzione artistica. Dalle 18 di domenica saranno esposte alcune opere tra cui diversi autoritratti. Sarà Ilario Luperini, critico d'arte e scrittore a sua volta, a introdurre la serata e a commentare le opere esposte.

Daniela Maccheroni e? nata a Pisa ed ha esposto in varie personali di pittura a olio su tela in Toscana, ma anche a Londra nella Chelsea Librery in King’s Road e in una personale a Parigi e in altre città. Ha pubblicato libri di poesie ( “Il mio bisogno d’amore” “Oltre quella porta”). Per il teatro, ha ideato lo spettacolo teatrale 'Oltre quella porta', sul tema della follia come messaggio di liberazione e amore. Ha scritto il testo teatrale “Il teatro della vita” come omaggio a Federico Fellini, ideando il teatro pittorico e andato in scena in due repliche presso il Teatro Nuovo di Pisa.

La serata prevede una cena vegetariana, con un tripudio di proposte di filiera corta (il Fortino collabora con 'Il carretto'), e un fantasmagorico spettacolo teatrocircense, 'Mou Mou suona bolle colorate' e, con la compagna 'Rii-bolle'. Per partecipare sono obbligatori il Green Pass e la prenotazione allo 050 36195.