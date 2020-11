Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Incontro on line

Dalle oppressioni alle nuove discriminazioni, passando per i loro profili penali, fino all’impatto delle tecnologie sugli stereotipi di genere e al ruolo degli atenei nel generare impatto sulla società, attraverso le loro attività di ricerca, grazie alla 'terza missione'. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha promosso per le ore 16.30 di sabato 28 novembre un seminario online intitolato 'Violenza e discriminazioni: l’impegno delle Università', condiviso in diretta sul suo canale YouTube e sulla sua pagina Facebook, concluso dall’intervento di Alessandra Nardini, assessora regionale toscana alle politiche di genere.

ll seminario online è introdotto da Elisa Piras, assegnista di ricerca all’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna, e moderato da Roberta de Paolis, allieva perfezionanda all’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna. In agenda, sono previsti gli interventi di Anna Loretoni, preside della Classe Accademica di Scienze Sociali e docente di Filosofia politica all’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna con 'Oppressione e nuove discriminazioni'; Gaetana Morgante, direttrice dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna e docente di Diritto Penale con 'Profili penali delle discriminazioni'; Barbara Henry, docente di Filosofia Politica all’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna con 'Genere, stereotipi e tecnologie'; Calogero Oddo, docente di all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna con 'Università e Terza missione'. Le conclusioni sono affidate ad Alessandra Nardini, assessora regionale toscana alle politiche di genere.

Il seminario di sabato 28 novembre è disponibile in diretta ai seguenti link: canale YouTube della Scuola Superiore Sant'Anna https://bit.ly/3mfbr65; pagina Facebook della Scuola Superiore Sant'Anna: https://bit.ly/2J5olVm.