Giornata internazionale della donna: 'Sicurezza, lavoro e inclusione di genere. gli infortuni silenziosi'

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) di Pisa, in collaborazione con Comune di Pisa, Fondazione Stella Maris e Inner wheel club di Pisa, ha previsto sabato 11 Marzo alle ore 9,30 presso la Sala Regia di Palazzo Gambacorti un evento dal Titolo “Sicurezza, lavoro e inclusione di genere: gli infortuni silenziosi”. L’evento prevede l’apertura dei lavori con il Presidente Territoriale di ANMIL Pisa Alberto di Pede, i saluti istituzionali del Vice sindaco e Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pisa Avv. Raffaella Bonsangue. Seguiranno i saluti e l’intervento della Senatrice Ylenia Zambito, l’intervento della Professoressa Marilù Chiofalo che esporrà e commenterà i dati infortunistici nazionali nel mondo del lavoro sia femminili che maschili con particolare attenzione agli infortuni domestici e a quelli locali sottolineando le problematiche aggiuntive che aggravano gli infortuni femminili e la mancata assistenza delle madri lavoratrici.