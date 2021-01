Giornata della Memoria: a Vecchiano 'Vietato l'ingresso ai ragni e ai Visigoti'

Il Comune di Vecchiano celebra, in collaborazione con la Filarmonica locale e l'Associazione Attiesse, la Giornata della Memoria 2021 con un evento in streaming dal Teatro Olimpia di Vecchiano: la Filarmonica Senofonte Prato e Attiesse - Associazione Teatro Spettacolo daranno vita allo spettacolo 'Vietato l'ingresso ai ragni e ai Visigoti', una esibizione composta da letture e musica tratte dal film "La vita è bella", "Il bambino con il pigiama a righe" e "L'Onda", in tema con questa importante ricorrenza, dal forte valore storico.

"Ancora una volta celebriamo un appuntamento tradizionale per il nostro Comune grazie all'apporto decisivo, in questo periodo di pandemia, delle nostre Associazioni locali: stavolta grazie alla Filarmonica Senofonte Prato e all'Attiesse", commenta il sindaco Massimiliano Angori.

"Ricordare per non dimenticare, anche a distanza con un evento in streaming, e attraverso alcuni dei capolavori moderni del cinema che hanno affrontato la tematica della Shoah: è questo il senso di 'Vietato l'ingresso ai ragni e ai Visigoti' che riprende una scena famosissima del nostrano "La vita è bella". Un evento di letture e musica per riflettere su quanto l'Olocausto sia stata una delle più grande tragedie dell'umanità e contemporaneamente per celebrare il valore della democrazia", afferma l'assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo.

Appuntamento dunque mercoledì 27 gennaio alle 18 sulla pagina Facebook del Comune di Vecchiano per assistere a questo evento.

Tutti i dettagli sul sito www.comune.vecchiano.pi.it