WALKING-LIFE progetto sportivo e di benessere che vede il connubio dell'attività motoria legata alla conoscenza del territorio organizza per domenica 18 aprile la sua prima uscita del 2021 in occasione della GIORNATA MONDIALE DEI MONUMENTI E DEI SITI.

In collaborazione con gli AMICI DEI MUSEI che cureranno la visita guidata della suggestiva Basilica romanica dell’XI sec. a San Piero a Grado a seguire Hiking accompagnato dagli Istruttori WL dell'a.s.d. Arcadia fino a raggiungere il Mare.

Una domenica tra arte-storia-natura e attività fisica, per ricominciare a vivere in modo sano e consapevole del tutto che ci circonda. Partecipazione a offerta libera. Circuito ad anello senza alcuna difficoltà, tratto pianeggiante. Pranzo al sacco. Consigliato per camminatori anche bambini e amici a 4 zampe.

Per Info 3493888809 - www.walking-life sezione 'uscite escursioni'.