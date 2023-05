Giornata mondiale delle api al Centro Sms

Sarà un momento di grande gioia per grandi e piccini sabato 20 maggio prossimo alle ore 17.00 presso il centro espositivo SMS Viale delle Piagge. Due storiche associazioni pisane I Cavalieri e Arcadia presenteranno in anteprima le prossime attività estive. Quale migliore occasione se non la Festa di Sant’Ubaldo e la Settimana delle Piagge, il primo evento per assaporare oltre ai brigidini ed al croccante una vera degustazione di miele.



Nella giornata mondiale delle Api Enrico Roverani ideatore e responsabile del progetto Bee The Change andrà a valorizzare la tutela della biodiversità del territorio e la vita di questi insetti impollinatori che a causa dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento sono fortemente a rischio. Un’esperienza unica nel suo genere darà la possibilità ai visitatori di abbinare il piacere di una camminata, indossare le tute per avvicinarsi ad alcune arnie depositate in una postazione di Apicoltura Urbana proprio vicino al Centro SMS.





Gallery





Per maggiori informazioni è possibile contattare Laura al 338 1755360 e Renata 349 3888809 o scrivere a lepiaggeconvivio.camp@gmail.com