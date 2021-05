Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: le aperture a Pisa

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23 maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.

La Toscana anche quest’anno batte il record di aperture con 130 dimore che accoglieranno i visitatori in tutta la regione. Siena, in particolare si distingue con 30 indirizzi tra castelli, borghi e palazzi. Nella altre province, 11 ad Arezzo e Provincia, 42 a Firenze e dintorni, 1 in provincia di Grosseto e 2 in quella di Livorno, 10 a Lucca e colline, 2 in Versilia, 17 in Lunigiana, 4 in provincia di Pistoia e 2 a Prato.

Nelle Terre di Pisa sarà possibile visitare 9 residenze: il Giardino Garzella in città, il Castello Ginori di Querceto, il Parco Venerosi Pesciolini di Ghizzano, il Parco di Villa di Corlinao a Rigoli, la Badia di Morrona a Terricciola, la Villa Anna Maria De’ Lanfranchi a Quosa, il Palazzo Ricciarelli ora Dello Sbarba e il Giardino di Villa Scorsi a Calci. La casa della memoria Carducci di Santa Maria a Monte apre per la prima volta.

TERRE DI PISA

1. Giardino Garzella

Via Sant'Antonio 106, Pisa

2. Castello Ginori di Querceto

via Lisci, località Querceto, Montecatini Val di Cecina- Pisa

Visite guidate alle: 10 - 11.30 - 15.30 - 17

3. Parco Giardino Venerosi Pesciolini - Il Giardino Sonoro di Ghizzano

via della Chiesa 4, Ghizzano, Peccioli – Pisa

Mostra interattiva 'Le Metamorfosi di Ovidio': installazioni di Immacolata Datti, voce di Antonella Civale, musiche di Davide Barittoni. Ore 17 'Voci degli Alberi' con Paola Casazza con un particolare decoder che ha 2 sensori, uno applicato alla radice e uno ad una foglia, ci farà ascoltare il suono emesso dagli alberi

4. Parco della Villa di Corliano

via Statale Abetone 110, Rigoli, San Giuliano Terme – Pisa

Sarà visitabile il parco.

5. Badia di Morrona

via di Badia 8, località Morrona, Terricciola – Pisa

6. Villa Anna Maria De’ Lanfranchi

Strada Statale dell`Abetone 146, Molina di Quosa, San Giuliano Terme - Pisa

Visita guidata - Esposizione di libri di botanica e sui giardini

7. Palazzo Ricciarelli ora Dello Sbarba

Via Ricciarelli 32, Volterra – Pisa

Ore 17 e ore 18 concerto di musica rinascimentale a cura del Duo di Vicopisano.

Posti limitati, 6 persone, con prenotazione obbligatoria

8. Casa Carducci* (NUOVA)

Santa Maria a Monte – Pisa

9. Giardino di Villa Scorzi

SP 30 del Lungomonte Pisano 2 , Calci - Pisa