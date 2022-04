Giornata Nazionale del Dono all'Ippodromo San Rossore

Leggerezza e divertimento per lanciare per diffondere la cultura della solidarietà e dell’altruismo. In occasione della Giornata nazionale del Dono, l’associazione 'Per Donare La Vita Onlus' promuove un’intera giornata all’insegna dell’aggregazione di carattere ludico scientifico all’interno dell’Ippodromo di San Rossore.

Si comincia alle 10 con le dimostrazioni di tiro con l’arco. Alle 11, invece, le dimostrazioni di combattimento in armatura storica mentre alle 11.15 la conferenza sul tema 'Stelle per tutti' a cura dell’Uai (Unione astrofili italiani) e dell’Aca (Associazione Cascinese Astrofili) dedicata alle attività astronomiche per non vedenti. Alle 11.30 il via alla gita in pony per i più piccoli mentre alle 12 aprirà il punto ristoro.

Nel pomeriggio le attività programmate cominciano alle 14 con un incontro dedicato al funzionamento dei telescopi e all’osservazione del sole. Alle 15 lo spettacolo del Mago Pannocchia per i più piccoli e alle 16.30 la Conferenza di astronomia sul tema 'Onde gravitazionali e progetto Virgo'.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e per tutta la durata della manifestazione sarà aperto un punto informativo dedicato alla donazione di organi e tessuti.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione le associazioni Leaning Tower Runners, Unione astrofili italiani, l’Associazione cascinese astrofili, la Polisportiva arcieri cascinesi e la Compagnia falchi di bosco e con il sostegno della Società della Salute della Zona Pisana.