Giornata nazionale delle Pro Loco città di Volterra

In occasione della Giornata Nazionale delle Pro loco, domenica 10 luglio le Pro loco della Tre Valli (Val di Cecina, Val D'era e Val D'elsa) con il patrocinio del Comune di Volterra, vi aspettano dalle ore 10:00 alle ore 20:00 in piazza dei Priori a Volterra (PI) per presentare i prodotti locali di ogni singolo Comune.

In più verrà allestito uno spazio per:

Rapper spazio giovani;

Spazio Yoga;

Accademia della musica Città di Volterra APS;

Scuola Ballo Oblivion - Tango Argentino.



Per essere aggiornati sugli eventi si possono seguire i canali social 'Proloco Montecatini VC'



Facebook

https://www.facebook.com/ProlocoMontecatiniValdiCecina



Instagram

www.instagram.com/prolocomontecatinivc/



Canale Telegram

https://t.me/prolocomontecatinivc





https://proloco-montecatini-val-di-cecina.business.site/