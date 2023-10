Giornata nazionale per le vittime del lavoro: il programma delle celebrazioni a Pisa

"Dopo gli incontri avuti l’11 settembre con il Papa e il Presidente della Repubblica per commemorare l’80º anniversario dalla fondazione dell’ANMIL, domenica 8 ottobre si svolgeranno in tutta Italia manifestazioni organizzate dalle sedi associative per la 73° Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, istituzionalizzata con D.P.C.M. nel ’98 su richiesta dell'ANMIL, cui è stato riconosciuto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio della Rai per garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche alle varie manifestazioni" lo annuncia il presidente territoriale ANMIL Alberto di Pede.

La manifestazione principale, quest’anno, si svolgerà con il Patrocinio di Roma Capitale, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dove si ritroveranno, dalle ore 10, le massime istituzioni in materia tra cui: il Ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone in rappresentanza del Governo; il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; in rappresentanza del Presidente Regione Lazio Francesco Rocca, Luisa Regimenti, Assessore regionale al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana; i Presidenti delle Commissioni parlamentari di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia del Senato e della Camera, Tino Magni e Chiara Gribaudo; Guglielmo Loy, Presidente CIV INAIL; Gianni Rosas, Direttore Ufficio OIL per l’Italia e San Marino; Alessandra Nardini Coordinatrice Assessori Lavoro Conferenza delle Regioni; Fabrizio D’Ascenzo Commissario Straordinario INAIL e numerosi esperti e rappresentanti delle maggiori associazioni e organizzazioni di settore come da programma dettagliato allegato.

Invece la Giornata a Pisa, patrocinata dal Comune di Pisa e dalla Regione Toscana si svolgerà nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, dalle ore 10 per lo svolgimento della cerimonia civile con la partecipazione del presidente territoriale ANMIL Alberto di Pede, dell’assessore al Comune di Pisa Giulia Gambini con deleghe alle Politiche ambientali e della sostenibilità, Decoro urbano e Disabilità, dell’INAIL Carmine Cervo, dell’ ASL Toscana Nord Ovest, Dipartimento di Prevenzione di Pisa dirigente UF PISLL zona Pisana Susanna Battaglia e per le organizzazione sindacali della CGIL la segretaria generale NIDIL-CGIL di Pisa Daniela Fabbrini. Aprirà la giornata una messa officiata da Padre Augusto Tollon nella Chiesa di Santa Cristina (Lungarno Gambacorti, 7). Seguirà il corteo e la deposizione della corona da alloro presso la lapide in ricordo dei caduti alle Logge di Palazzo Gambacorti.