Giornata per la Sla

Il Convegno organizzato dalla Clinica Neurologia e dalla Fondazione Un Passo per Te in collaborazione con AISLA mira ad afrontare aspetti recenti di patogenesi, alla divulgazione delle nuove conoscenze e ad una più generale sensibilizzazione sulla malattia.

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una complessa malattia neurodegenerativa progressiva dell'età adulta, caratterizzata dalla degenerazione dei motoneuroni spinali, bulbari e corticali, che conduce alla paralisi dei muscoli volontari. Le cause della malattia sono ancora oggi in parte sconosciute. Gli avanzamenti scientifici dell’ultimo decennio ed il rapido sviluppo biotecnologico hanno consentito di approfondire aspetti rilevanti che sottendono l’insorgenza del danno motoneuronale, fornendo nuovi e sempre più innovativi strumenti utili nella diagnosi e nell’assistenza al paziente, nonché allo sviluppo di nuove strategie di intervento. Nonostante ciò, la SLA continua ad essere una malattia complessa e disabilitante che richiede un notevole sforzo in termini di assistenza ultra-specialistica e multidisciplinare integrata.