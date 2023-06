Giornata di solidarietà e sport per sostenere Nel Sorriso di Valeria Onlus e la Fondazione Stella Maris

Prezzo non disponibile

Nel sorriso di Valeria Onlus organizza una giornata speciale di solidarietà e sport, con il supporto dell’International Police Association di Pisa e della 46.ma Brigata Aerea. L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Pisa, dal Comune di San Miniato, dalla Fondazione Carismi, da Pisa Calcio e dai Rotary Club locali, si terrà sabato 1 luglio con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività sociali e umanitarie dell’associazione oltre a contribuire al Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi della Fondazione Stella Maris.

La giornata sarà incentrata su due momenti principali: un convegno sulla Giustizia che si terrà al mattino presso Palazzo Grifoni a San Miniato e un triangolare di calcio che si svolgerà nel pomeriggio presso lo Stadio Arena Garibaldi di Pisa. Entrambi gli eventi vedranno la partecipazione della Nazionale Italiana Magistrati e coinvolgeranno anche diverse personalità istituzionali, relatori e temi d’intervento.

IL CONVEGNO

Il convegno sulla Giustizia, che avrà inizio alle 10 del mattino, vedrà la presenza del senatore Manfredi Potenti della Commissione Giustizia del Senato, nonché dei Magistrati di Cassazione e Corte d’Appello della Nazionale Italiana Magistrati. Durante il convegno si affronteranno temi legati alla riforma della Giustizia, mettendo in luce l’importanza delle regole e dei limiti come elementi fondamentali per la libertà e la definizione della nostra identità.

SCARICA IL PROGRAMMA

IL TRIANGOLARE DI CALCIO

Nel pomeriggio, alle 18, prenderà il via il triangolare di calcio allo Stadio Arena Garibaldi di Pisa. La Nazionale Italiana Magistrati, guidata dal campione del mondo del 1982 Alessandro Altobelli, si sfiderà con altre squadre composte da ex giocatori nazionali e personaggi famosi, nonché una selezione dell’IPA e della 46.ma Brigata Aerea. Si preannuncia una sfida avvincente che coinvolgerà il pubblico presente nello stadio. Presenti, lo ricordiamo, speciali allenatori come Alessandro Altobelli, Lamberto Piovanelli e David Pratelli con famosi calciatori, olimpionici, professionisti ed artisti. Tra questi, Paolo Conticini, Ubaldo Pantani, Simone Vanni, Alessandro Birindelli, Luca Giannini, Emiliano Niccolini, Paolo Andreotti, Jerry Cavallo, Andrea Lisuzzo, Paolo Fontanelli, Angelo Caccetta.

OBIETTIVI SOLIDALI

L’obiettivo principale di questa giornata di solidarietà è la raccolta fondi per il potenziamento del 'Progetto scolastico' a favore di 150 bambini orfani o meno abbienti in Costa d’Avorio, promosso da Nel Sorriso di Valeria Onlus. L’associazione mira a fornire i mezzi necessari per gli spostamenti tra i numerosi villaggi della foresta nord-occidentale, al fine di garantire l’accesso all’istruzione a questi bambini (nella foto). Inoltre, i fondi raccolti sosterranno anche l’avanzamento dei lavori del nuovo ospedale della Fondazione Stella Maris.