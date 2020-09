Giornate Europee del Patrimonio 2020 al Museo delle Navi Antiche

Sabato 26 e domenica 27 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 dedicate al tema dell’educazione, il Museo delle Navi Antiche di Pisa apre nel weekend con un nuovo programma di visite guidate tra i tesori archeologici del più grande complesso museale di imbarcazioni antiche esistente.

Durante il fine settimana il Museo delle Navi Antiche aderirà all’iniziativa proponendo visite ed aperture straordinarie all’interno dei suoi spazi espositivi seguendo il tema 'Imparare per la vita'. Un appuntamento per richiamare i benefici che derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella società moderna, ma anche per riflettere sull’importante ruolo della formazione nella trasmissione di conoscenze alle nuove generazioni e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto al crescente uso della tecnologia.

Oltre alle visite previste di norma nel weekend al museo, aperto il venerdì dalle 15.30 alle 20.30 ed il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 20.30, in programma il prolungamento straordinario dell’orario di apertura fino alle ore 22 nella serata di sabato 26 e il biglietto di ingresso ridotto al prezzo di 5 euro per tutti nelle due giornate dedicate al Patrimonio. Le visite guidate in programma si svolgeranno sia sabato che domenica alle ore 11, 17 e 19, senza obbligo di prenotazione e nel rispetto delle normative di prevenzione del rischio di infezione da Covid-19. Il programma delle giornate è organizzato in collaborazione con il personale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno.

Per informazioni e prenotazioni: info@navidipisa. it e tel. 050 8057880. Per gruppi e scuole: prenotazioni@ navidipisa.it e tel. 050 47029.