Giornate Fai d'autunno, visite al Teatro Verdi e al complesso di San Michele: appuntamento il 14 e 15 ottobre

Tornano le Giornate Fai d'autunno, l'evento di piazza che il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS - dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Per questa dodicesima edizione l'appuntamento è fissato per sabato 14 e domenica 15 ottobre, giorni in cui saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati, in oltre 350 città d'Italia. A Pisa, in particolare, sarà possibile visitare il Teatro Verdi ed il complesso di San Michele in Borgo in un percorso dedicato all'architetto Massimo Carmassi.

Giornate Fai a Pisa, ecco i luoghi che sarà possibile visitare

Teatro Verdi: verranno osservati da vicino i restauri e gli interventi compiuti dal progettista, sia all'interno che all'esterno dell'edificio. I partecipanti si muoveranno in platea e tra i vari ordini del teatro, giungendo al sottotetto, generalmente non accessibile al pubblico, nel quale è possibile osservare la struttura di legno della cupola; al di fuori dell'edificio, i visitatori si soffermeranno sulla scala, anch'essa opera dell'architetto Massimo Carmassi.

Complesso di San Michele in Borgo: i partecipanti ne percorreranno il perimetro, riscoprendone il valore architettonico ed il dialogo con il quartiere.

I due luoghi faranno parte di una visita unica (non è richiesta la prenotazione; in caso di particolare affluenza l'ingresso al luogo potrebbe non essere garantito). Il Banco FAI sarà collocato al Teatro Verdi, dove sarà necessario recarsi per partecipare. In caso di grande affluenza, la chiusura del bene potrebbe essere anticipata. Le visite saranno a cura dell'Ordine degli Architetti di Pisa, Gruppo FAI Giovani di Pisa e Delegazione FAI di Pisa.