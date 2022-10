Tornano le Giornate FAI d'Autunno: Villa del Gombo apre le porte ai visitatori

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.



I Delegati e Volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare agli italiani la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo di questo Paese, sorprendente e inaspettato, e che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccole e grandi storie, culture e tradizioni, che sono a pieno titolo 'il nostro patrimonio', e che perciò tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com’è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.



Sono oltre 700 le proposte in 350 città d’Italia, in tutte le regioni: meraviglie da scoprire, nascoste in luoghi poco conosciuti e solitamente inaccessibili, che raccontano storia e natura dell’Italia, spaziando dall’archeologia all’architettura, dall’arte all’artigianato, dalla tradizione alla memoria, dall’antico al moderno, dalla città alla campagna. Dai palazzi delle istituzioni alle architetture civili - ospedali, carceri, scuole e università, e perfino porti - da chiese e conventi a dimore private, ville e castelli, da siti archeologici a moderni centri di ricerca, dai borghi immersi nella natura a parchi, giardini e orti in città, dai villaggi operai ai laboratori artigianali e alle industrie del made in Italy: tutto questo, e molto altro, è il patrimonio culturale dell’Italia che il FAI svela al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento e sensibilizzazione.



Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI (l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione all’evento sono consultabili sul sito www.giornatefai.it).

Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento.

A Pisa apertura straordinaria per la Villa del Gombo (15 e 16 ottobre dalle 10:00 alle 18:00, ultima visita 17:00), immersa nel Parco di San Rossore.

Dopo l’enorme successo di qualche anno fa, la Delegazione FAI di Pisa con la Regione Toscana ha voluto riproporre al pubblico l’apertura della Villa del Gombo, che tanto attrae e incuriosisce i pisani stessi. Saranno gli studenti coinvolti nel progetto Apprendisti Ciceroni del Liceo 'G. Carducci', insieme ai volontari FAI, a raccontare ai visitatori la storia della Villa e del Parco Naturale di San Rossore Migliarino Massaciuccoli.

"Rispetto alle Giornate FAI di Primavera del 2019, la Villa del Presidente è stata completamente restaurata, inaugurata con l'iniziativa Giovani Sì con la presenza di Mattarella, ed oggi viene utilizzata per eventi speciali come spettacoli teatrali, mostre, convegni di livello. Il prossimo obiettivo è quello di inserirla tra gli itinerari delle visite guidate. Intanto i partecipanti alle Giornate FAI d’Autunno troveranno una piacevole sorpresa: la mostra con fotografie storiche di San Rossore appena allestita e che diventerà permanente" commenta il presidente del Parco Lorenzo Bani.



Per partecipare sarà obbligatorio prenotarsi sul sito www.giornatefai.it dove sono fornite le informazioni necessarie alla visita. Per l’occasione gli iscritti FAI hanno alcuni turni di visita riservati e l’iscrizione potrà essere effettuata anche il giorno stesso al Banco FAI.

Il Banco FAI sarà collocato all’inizio del viale del Gombo a Cascine Vecchie a circa 300 metri dal 'Centro Visite' del Parco, dove sarà necessario presentarsi 15 minuti prima dell’orario scelto nella prenotazione per l’accesso al mezzo di trasporto che condurrà alla Villa.

Non è possibile raggiungere la Villa con mezzi propri e non sono ammessi animali per motivi legati alla sicurezza e alla presenza di animali selvatici.