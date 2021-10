Arrivano le Giornate Fai d'Autunno a Vicopisano

Sono arrivate anche quest'anno le Giornate FAI d'Autunno. E il 16 e 17 ottobre la Delegazione FAI Pisa, con il FAI Giovani - Pisa, si trova a Vicopisano con un percorso che unisce tre chiese romaniche: la Pieve di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Jacopo in Lupeta e la chiesa Sant’Andrea in Nocciola. Tre edifici legati idealmente tra loro, a partire dalla loro architettura. Ma ognuno racchiude anche una propria storia.

La Pieve di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista è la più conosciuta e più importante. La costruzione risale al XII secolo, ma la prima attestazione di un insediamento è già del 934; all’interno conserva tracce di affreschi medievali, che probabilmente in origine decoravano tutte le pareti, ma anche la scultura lignea del Battista e soprattutto il gruppo scultoreo della Deposizione nell’abside, uno dei pochi esempi di questa tipologia di scultura rimasti in Toscana. Nella piccola valle di Lupeta sorgono la chiesa di San Jacopo, che ne conserva il toponimo, e la chiesa di Sant’Andrea, ora conosciuta come in Nocciola; quest’area sul confine tra Lucca e Pisa e collegata alle più importanti vie di comunicazione sia terrestre sia fluviale era strategica per la nascita di nuovi insediamenti monastici. Infatti, entrambe le chiese avevano annesso un monastero, in particolare San Jacopo già dall’VIII secolo. L’apertura a cura del FAI vuole creare un percorso ideale tra questi edifici ecclesiastici che condividono la stessa architettura e parte della loro storia, ma che attualmente hanno caratteristiche diverse. Se la Pieve e San Jacopo sono ancora luoghi di culto, Sant’Andrea è sconsacrata e ormai da molti anni di proprietà privata e con parte dell’edificio riqualificato come zona abitativa. Questo stretto collegamento ha portato quindi a proporre al pubblico un’unica apertura: i visitatori arriveranno alla Pieve e conclusa la visita, si sposteranno in autonomia verso le chiese di San Jacopo e Sant’Andrea per proseguire l’itinerario ideale.

Per partecipare è consigliabile prenotare su giornatefai.it (https://www.fondoambiente.it/.../pieve-di-santa-maria) dove si trovano tutte le informazioni utili della visita. L’accesso sarà consentito solo a coloro muniti di Green Pass, che dovrà essere mostrato prima dell’inizio della visita.