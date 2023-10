Giornate Fai d'Autunno - Massimo Carmassi a Pisa: il restauro del Teatro Verdi e il complesso di San Michele

Quest'anno le Giornate FAI d'Autunno a Pisa vi porteranno a conoscere l'architettura contemporanea, talvolta poco considerata, concentrandosi sull'architetto Massimo Carmassi.

Si visiterà il Teatro Verdi di Pisa sotto una luce diversa, osservando da vicino i restauri e gli interventi compiuti dal progettista, sia all'interno che all'esterno dell'edificio. Ci si muoverà in platea e tra i vari ordini del teatro, giungendo al sottotetto, generalmente non accessibile al pubblico, nel quale sarà possibile osservare la struttura di legno della cupola; al di fuori dell'edificio, ci si soffermerà sulla scala, anch'essa opera dell'architetto. Sarà possibile approfondire la storia del Complesso di San Michele in Borgo, meglio conosciuto come 'La Mattonaia', percorrendone il perimetro, riscoprendone il valore architettonico ed il dialogo con il quartiere.



Si tratta di un'apertura unica: il Banco FAI sarà collocato al Teatro Verdi, dove sarà necessario recarsi per partecipare. In caso di grande affluenza, la chiusura del bene potrebbe essere anticipata.

La visite saranno a cura degli architetti dell'Ordine di Pisa e di studiosi e professionisti dell'ambito.



L'evento si svolge in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa e con il Patrocinio del Comune di Pisa e dell'Ordine degli Architetti di Pisa.