Giornate Fibonacci a Pisa

Tornano in presenza le iniziative per celebrare a Pisa l’anniversario di Leonardo Pisano, detto il Fibonacci. Considerato uno dei più grandi matematici moderni, autore del 'Liber Abbaci' e noto per la celebre sequenza numerica che porta il suo nome, Fibonacci nacque a Pisa nel 1170. Per rendere merito al suo genio, per il terzo anno consecutivo il Comune di Pisa, in collaborazione con l’Università di Pisa, il Sistema Museale di Ateneo, la Scuola Normale Superiore e con il sostegno di Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, Archivio di Stato di Pisa, Museo della Grafica, Museo degli Strumenti per il Calcolo e Accademia Musicale 'Strata', organizza le 'Giornate Fibonacci' dal 19 al 23 novembre, un programma di quattro giorni dedicati alla sua figura con convegni, incontri, concerti che si svolgeranno tra Palazzo della Sapienza, Palazzo Gambacorti, Polo Le Benedettine, Archivio di Stato e Museo della Grafica. Le celebrazioni cadono intorno al 23 novembre, noto internazionalmente come il giorno di Fibonacci, perché secondo la tradizione americana, la data diventa 1 1/ 2 3, ossia l’inizio della successione che porta il suo nome: una sequenza di numeri in cui ogni numero è la somma dei due che lo precedono.

Il programma delle giornate è stato presentato martedì 16 novembre a Palazzo Gambacorti alla presenza di Paolo Pesciatini assessore al Turismo del Comune di Pisa, Chiara Bodei presidente del Sistema Museale di Ateneo Università di Pisa, Jaleh Bahrabadi direttrice dell’Archivio di Stato di Pisa, Elisa Guidi per la Scuola Normale Superiore, Gabriella Garzella per la Società Storica Pisana, Milli Russo per l’Accademia di Musica 'S. Strata', Virginia Mancini presidente del Museo della Grafica, Fabrizio Fabrini, curatore della mostra filatelica, Alessandro Canestrelli autore del libro e Lorenzo Corti, musicista.

Il programma delle Giornate Fibonacci 19-23 novembre 2021

VENERDÌ 19 NOVEMBRE

Palazzo della Sapienza, Aula Magna Nuova – Via Curtatone e Montanara ore 15 e 18

Saluti ufficiali e presentazione dei giorni dedicati a Leonardo Pisano detto Fibonacci. Interventi di: Paolo Mancarella Rettore Università di Pisa, Paolo Pesciatini Assessore al Turismo del Comune di Pisa.

Presentazione dell’edizione critica del Liber Abbaci curata da Enrico Giusti, in collaborazione con Paolo D’Alessandro. Interventi di: Enrica Salvatori Università di Pisa, Franco Ghione Università di Roma Tor Vergata. Con Enrico Giusti Università di Firenze (in collegamento). Modera Pier Daniele Napolitani Università di Pisa

SABATO 20 NOVEMBRE

Palazzo Gambacorti, Sala Baleari | ore 17.30

Milli Russo Conferenza sul tema “La sequenza di Fibonacci in musica. Da Bach ai Genesis: un originale percorso di ascolto tra i numeri”

DOMENICA 21 NOVEMBRE

Polo Le Benedettine – Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 16 | ore 15.00

Seminario 'Crescite esponenziali da Fibonacci al fattore Rt' Federico Giovanni Poloni Università di Pisa

Seminario 'Il Fibonacci: breve viaggio, alla ricerca della bellezza, tra piccole gemme matematiche' Edoardo Sinibaldi Istituto Italiano di Tecnologia IIT di Genova, Massimo Gobbino, Tullio Franzoni e Marco Forti, Università di Pisa

Visita alla mostra 'Hello World! Dall’aritmometro allo smartphone'

Archivio di Stato – Lungarno Mediceo | ore 18.00

Presentazione del libro Leonardo Pisano, Fibonacci, Per novem Figuras Indorum di Alessandro Canestrelli, con Jaleh Bahrabadi, Gabriella Garzella e Paolo Pesciatini

Inaugurazione della mostra 'Fibonacci l’uomo e il suo tempo' a cura di Rosalia Amico

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE

Museo della Grafica – Lungarno Galilei, 9 | ore 17.30

Cerimonia per l’annullo speciale del francobollo dedicato a Fibonacci. Inaugurazione della mostra 'Il mercante dei numeri: Leonardo Pisano, detto Fibonacci. Percorso filatelico nella biografia del grande matematico', a cura di Fabrizio Fabrini

Ore 19.00 Concerto di Federico Rovini, pianoforte, Francesco Negroni e Lorenzo Corti, viole. Musiche di J. S. Bach, F. Chopin, C. Debussy, B. Bartók “Fibonacci: dai numeri alle parole, dalle parole alle note”.

Per partecipare a tutte le iniziative è necessario esibire il Green Pass in ingresso. I posti saranno disponibili fino ad esaurimento.