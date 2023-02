Giornate galileiane: gli anni pisani di Galileo

Per il quinto anno consecutivo, il prossimo 15 febbraio Pisa celebra la giornata in cui è nato Galileo Galilei, nel 1564, con un ricco programma di eventi curato dal Comune di Pisa, dall’Università di Pisa (in particolare dal Sistema Museale di Ateneo), dalla Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore di Sant'Anna, Archivio di Stato di Pisa, Società Storica Pisana, in collaborazione con Cinema Arsenale, Teatri della Resistenza, Associazione Mura di Pisa.



- 14 FEBBRAIO



17:00 presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium



Presentazione del programma con i saluti dell'assessore del Comune di Pisa Paolo Pesciatini

Presentazione dei volumi:

Galileo Galilei. Gli anni pisani, fonti, documenti e memorie (Pacini Editore)

Immagini e strumenti digitali nella didattica delle Scienze (Pisa University Press)



Seguirà un dibattito con gli interventi di:

Cristina Moro (Università di Pisa)

Christian Satto (Università per Stranieri di Siena)

Valentina Domenici (Università di Pisa)



Moderano Stefano Renzoni e Sergio Giudici



- 15 FEBBRAIO



10:00 - 17:00 | MURA DI PISA



“Il Giovane Galileo a Pisa” Installazioni e replica di esperimenti Galileiani sulle Mura di Pisa

a cura del Museo degli Strumenti di Fisica e Ludoteca Scientifica

Accesso dalla Torre Santa Maria in Piazza dei Miracoli



Per prenotare visite di scuole e gruppi chiamare al numero: 320 0403946



18:00 | CINEMA ARSENALE (Vicolo Scaramucci 2, Pisa)

“Specolando ciascun l’orbe lunare”: a cura dei Teatri della Resistenza

Testi di Galileo Galilei; Musiche di Francesco Filidei

Dario Focardi: voce recitante; Maria di Bella: violino



- 16 FEBBRAIO



21:00 | CINEMA ARSENALE (Vicolo Scaramucci 2, Pisa)

“Immaginario Scientifico e finzione romantica: il caso del Raggio Verde”

Introducono: Sergio Giudici e Chiara Tognolotti

Proiezione del film “Il Raggio Verde” di Eric Rohmer



- 13 - 24 FEBBRAIO



9:00-13:00 | ARCHIVIO DI STATO (Lungarno Mediceo, 17)



L’esposizione sarà visitabile i lunedì, mercoledì e venerdì