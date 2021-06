Tornano le Giornate delle Oasi WWF 2021 con un doppio appuntamento

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, torna la giornata delle Oasi WWF anche nel Comune di Pisa e nel Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, raddoppiando con un intero weekend. Protagonista di sabato 5 giugno sarà il Bosco di Cornacchiaia, mentre domenica 6 giugno sarà la volta delle Dune di Tirrenia.

Quest’anno il WWF Italia, attraverso il messaggio 'Liberiamo la Natura', ha voluto dedicarla all’attesissimo ritorno alla natura: adulti, ragazzi, bambini e famiglie potranno godere della bellezza e del fascino degli spazi naturali protetti dal WWF in una giornata di riconquistata libertà. In questa difficile primavera, il rapporto fra le persone e le Oasi WWF di Pisa non si è mai interrotto: grazie alla disponibilità dei volontari dell'Associazione WWF Alta Toscana OdV, circa 200 persone hanno visitato la Riserva Naturale e Oasi WWF Bosco della Cornacchiaia, nel rigoroso rispetto della Natura e delle normative di prevenzione al COVID-19.

Ecco il programma delle due giornate:

SABATO 5 GIUGNO AL BOSCO DI CORNACCHIAIA: chiusura stagionale

Mattina e pomeriggio visite guidate gratuite (prenotazione obbligatoria alla mail pisa@wwf.it), con possibilità di tesserarsi al WWF e comprare alcuni gadget per sostenere l'associazione:

ore 9:30 - visita guidata standard

ore 10 - Nel bosco a piccoli passi

ore 15 - visita guidata standard

ore 15 - Nel bosco a piccoli passi

Visita standard: età minima 6 anni, con durata circa 2 ore e mezzo, lunghezza quasi 4 km.

'Nel Bosco a piccoli passi': speciale famiglie con bambini 3-6 anni, della durata di circa due ore e lunghezza minore. Si ricorda il divieto di ingresso ai cani: il Bosco di Cornacchiaia è Riserva Naturale Regionale, per cui da normativa vigente è vietata l'introduzione di cani e altri animali domestici, anche al guinzaglio

DOMENICA 6 GIUGNO ALLE DUNE DI TIRRENIA: apertura stagionale

Dalle 14:30 alle 19:30 ci saranno i volontari pronti ad accogliere i visitatori al gazebo allestito all'ingresso dell'Oasi lungo il viale del Tirreno, con la possibilità di tesserarsi al WWF e chiedere informazioni sulle attività della nostra associazione a livello locale e nazionale.

Verranno svolte visite guidate gratuite (prenotazione obbligatoria a pisa@wwf.it, max 10 partecipanti) con inizio alle ore 15:30, 17, 18:30, e alle ore 20 tornerà il primo appuntamento con 'Tramonto sulle Dune', che si ripeterà ogni venerdì estivo, sempre su prenotazione obbligatoria. Si ricorda che è possibile raggiungere le Dune di Tirrenia anche con l'autobus con le linee Pisa-Livorno e Pisa-Tirrenia.

