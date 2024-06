Giorni di Tuono - Festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato

Giorni di Tuono



Giorni di Tuono, il festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato, è in programma a Pisa da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato con il contributo del Comune di Pisa torna con un programma ancora più ricco per numero di ospiti ed eventi, tutti ad ingresso libero, mantenendo solida l'indole “tuonesca”, uno sguardo sornione e ironico per decodificare la realtà.



Tra gli ospiti, Bruno Bozzetto, autore di film d’animazione straordinari come “Allegro non troppo” e “West and Soda”, che presenterà la sua autobiografia “Il Signor Bozzetto” - scritta assieme a Simone Tempia (già autore di “Vita con Lloyd”, illustrato da Tuono Pettinato) - e la sua ultima opera cinematografica “Sapiens?”, e Adriano Carnevali, creatore dei mitici “Ronfi”, di recente divenuti una serie animata per Rai YoYo.



Ci sarà anche Mario Natangelo, il caustico vignettista de Il Fatto Quotidiano, che parlerà del suo recente intenso graphic novel “Cenere”.



Tra i nomi di spicco del festival anche Davide Toffolo, fumettista e musicista nei ‘Tre Allegri Ragazzi Morti’, che, con lo spettacolo “Remotti. L'ultimo vecchio sulla Terra”, sarà tra i protagonisti del concerto di sabato 8 al Giardino Scotto assieme alle band Divulgazione e Inferno. Lo stesso Toffolo curerà, domenica 9 al Cinema Arsenale, una lettura pubblica musicata di “Nevermind”.



Tutto il programma del festival su www.fondazionetuonopettinato.it