'Giorni di Tuono': a Pisa il festival di fumetti, musica e cinema

Si terrà da venerdì 9 a domenica 11 giugno la seconda edizione di "Giorni di Tuono", kermesse promossa da Fondazione Tuono Pettinato caratterizzata da eventi (tutti a ingresso libero) sparsi in diversi luoghi della città. Il programma di quest'anno andrà ad ampliare il novero degli ospiti e delle iniziative, conservando sempre l'indole "tuonesca", quello sguardo sornione e ironico per decodificare la realtà. Anche per questa edizione, il manifesto è stato affidato al vincitore del "Premio Tuono Pettinato", cui sarà tributata anche una mostra personale: dopo Maicol & Mirco, stavolta tocca a LRNZ (che si è aggiudicato il trofeo con "Geist Maschine Vol. 1"), che per l'illustrazione ha optato per la rilettura di un'immagine che Tuono amava molto, "Il Viandante sul mare di nebbia" di Caspar David Friedrich, corretto con un coniglietto sgomento al posto del noioso intellettuale presente nel quadro originale.

Tra gli eventi principali, presso il Museo della Grafica sarà allestita la mostra di tavole originali tratte da "Corpicino", il capolavoro di Tuono Pettinato, in occasione dell'attesissima ristampa curata dalla casa editrice Coconino Press nel decennale dalla sua prima uscita, che verrà presentata proprio nei giorni della manifestazione. Ma ci sarà spazio anche ad un'altra importante iniziativa editoriale: la ristampa a cura della Fondazione di "Alluvioni a catinelle", ultimo lavoro disegnato da Tuono Pettinato, su sceneggiatura di Francesca Riccioni, pubblicato originariamente dalla Provincia di Trento.

Il festival ospiterà numerosi incontri ed eventi che celebreranno il Fumetto attraverso interventi di giovani autori e grandi maestri. Tra gli ospiti Silver, che sarà protagonista di un appuntamento dedicato ai 50 anni di "Lupo Alberto", tra passato, presente e futuro di uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano. E poi Sio, che presenterà assieme a Francesco Guarnaccia e Matilde Simoni il suo nuovo progetto d'animazione "Mega Tree Majokko". Da non perdere l'omaggio a Bonvi, che verrà ricordato nel corso di un incontro con la figlia Sofia Bonvicini, in un evento dedicato a "Nick Carter" tra Tv e fumetto, realizzato in collaborazione con la rassegna Fumetti&Popcorn.

Altri eventi speciali: la presentazione del libro di Laura Cappon e Gianluca Costantini "Patrick Zaki. Una storia egiziana" (Feltrinelli, 2022). Considerato fra i massimi esponenti italiani del graphic journalism, Gianluca Costantini, artista attivista che è stato accusato di terrorismo dal governo turco e collabora online con l'artista Ai Weiwei, sarà protagonista di un incontro insieme a Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty International Italia.

Fumettibrutti, tra le più incisive autrici del nuovo fumetto italiano, presenterà il suo libro "Ogni giovedì una striscia" (Feltrinelli, 2022). Scrittrice e illustratrice, artista dal segno unico e inconfondibile, si è sempre messa in gioco in prima persona, trasformando il proprio vissuto in materiale narrativo attualissimo e universale. La sua vasta produzione – considerata adesso un cult - è cominciata in Rete, dove ogni giovedì pubblica una sua opera. Proprio dall'atteso appuntamento settimanale con i lettori nasce e prende il titolo questa preziosa antologia.

Da segnalare anche un focus sulla divulgazione scientifica, in collaborazione con il progetto editoriale "Comics&Science", e la presentazione di novità editoriali come "Sofia Kovalevskaja. Vita e rivoluzioni di una matematica geniale" di Alice Milani.

Nell'ambito del progetto per le scuole "Magnifici lavativi", saranno presenti gli allievi e le allieve dell'Istituto Comprensivo "R. Fucini" di Pisa, che hanno realizzato fumetti ispirati dal lavoro di Tuono.

E ancora, grande spazio alla musica - con i concerti di MalClango, Disquieted By e Reverend Knopf e il dj set di Dottor Pira -, e al cinema, con una "Maratuona" cinematografica dedicata ai film che hanno ispirato la realizzazione di "Corpicino", con proiezioni dalla sera fino a notte inoltrata, proprio come piaceva a Tuono.

Il programma

Venerdì 9 giugno

12.00 – Museo della Grafica – Nel bosco dell'innocenza. Tavole da ‘Corpicino' di Tuono Pettinato Inaugurazione della mostra e saluti istituzionali. Intervengono Lia Remorini, Alessandro Tosi, Ratigher e Giovanni Ferrara.

16.30 – SMS Biblio – Magnifici lavativi Mostra dei fumetti realizzati da bambini e bambine dell'I.C. “R. Fucini” di Pisa. Intervengono Silvia Paganelli con Alice Milani e Giovanni Timpano.

17.00 – SMS Biblio – Sofia Kovalevskaja. Vita e rivoluzioni di una matematica geniale Presentazione del libro di Alice Milani con l'autrice, modera Maurizio Vaccaro.

18.00 – SMS Biblio – Alluvioni a catinelle Presentazione del libro di Tuono Pettinato e Francesca Riccioni, con l'autrice e Lorenzo Malpaga, modera Guido Siliotto.

19.00 – SMS Biblio – Comics & Science – The HPC Issue Presentazione del volume con Roberto Natalini e Andrea Plazzi, modera Maurizio Vaccaro.

21.00 – Cineclub Arsenale – Ogni giovedì una striscia Presentazione del libro di Fumettibrutti con l'autrice, intervistata da Guido Siliotto.

22.00 – Cineclub Arsenale – Tutto il nero del bianco e nero Presentazione della ristampa di ‘Corpicino' di Tuono Pettinato con Ratigher, Andrea Bruno e Alessio Trabacchini, modera Antonio Capellupo.

23.00 – Cineclub Arsenale – Com'è mostruoso lei! ‘Maratuona' notturna dei film che hanno ispirato ‘Corpicino' con proiezione di ‘M - Il mostro di Düsseldorf' di Fritz Lang, ‘La congiura degli innocenti' di Alfred Hitchcock e ‘Sbatti il mostro in prima pagina' di Marco Bellocchio.

Sabato 10 giugno

12.00 – Concept River – Si legge ELLERRENNEZZETA Inaugurazione della mostra di LRNZ, vincitore del Premio Tuono Pettinato 2023 e incontro con l'autore, intervistato da Guido Siliotto. Presentazione della III edizione del Premio con Francesca Pepi.

18.00 – Giardino Scotto – Borsa di studio Tuono Pettinato Presentazione del vincitore della I edizione, Roberto Guerinoni, intervengono Lia Remorini, Ratigher e Andrea Bruno.

18.30 – Giardino Scotto – Ehilà Beppe! 50 anni di Lupo Alberto Incontro con Silver, intervengono Lorenzo La Neve, Francesco Guarnaccia e Dottor Pira, modera Maicol&Mirco.

19.30 – Giardino Scotto – Mega Tree Majokko all'attakko! Presentazione del progetto animato e incontro con Sio, Francesco Guarnaccia e Matilde Simoni, modera Antonio Capellupo.

21.30 – Giardino Scotto – Rombo di Tuono Concerto di Disquieted by e MalClango.

00.00 – Circolo Caracol – Corpicino dark party Dj set di Violent Playground.

Domenica 11 giugno

12.00 – Cantiere San Bernardo – D'un tratto mi sento di odiarti Incontro con ‘La Revue Dessinée Italia', interviene Lorenzo Palloni intervistato da Matteo Pelliti.

13.00 – Cantiere San Bernardo – Spuntino musicale Concerto di Reverend Knopf e brunch.

18.00 – Cineclub Arsenale – Omaggio a Bonvi – Nick Carter dalla Tv al Fumetto Incontro in collaborazione con Fumetti&Popcorn con Sofia Bonvicini e Alberto Brambilla, modera Fabio Gadducci.

19.00 – La Nunziatina – Patrick Zaki. Una storia egiziana Presentazione del libro di Gianluca Costantini e Laura Cappon e incontro con l'autore e Riccardo Noury, modera Virginia Tonfoni. A seguire, incontro con Associazione Talenti Autistici.

22.00 – Cantiere San Bernardo – Super Relax Dj set di Dottor Pira.

Le mostre

Nel bosco dell'innocenza. Tavole da ‘Corpicino' di Tuono Pettinato – Museo della Grafica dal 9 al 25 Giugno

Si legge ELLERRENNEZZETA – Concept River dal 10 al 16 Giugno

Scienza di te non si può star! – Ottica Allegrini dal 9 al 25 Giugno

I luoghi del Festival