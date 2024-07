Concerto di musica da camera con giovani musicisti europei alla Domus Mazziniana

Giovani musicisti da tutta Europa alla Domus Mazziniana



Nuovo appuntamento del ciclo di incontri per stimolare la conoscenza e l’ascolto della musica cameralistica Eco d’un mondo invisibile, promosso dalla Domus Mazziniana di Pisa.

Il 12 luglio 2024 alle ore 21:00, nella sala conferenze dell’Istituto, si terrà il concerto finale degli allievi partecipanti alla masterclass di musica da camera tenuto dal violinista Julien Zufferey, docente presso l’Haute Ècole de Musique di Ginevra, il Conservatorio di Musica e l’HEMu di Losanna.