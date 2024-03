In Gipsoteca 'La primavera è donna' con Luciana Elizondo in concerto

Per la rassegna 'La Primavera è Donna', organizzata dalla Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa, sabato 9 marzo sarà in concerto in solo, viola da gamba e voce, la talentosa musicista argentina Luciana Elizondo. Inizio ore 18.

Alla fine del concerto la Pasticceria Frangioni e l’Enoteca Borgo di Vino offriranno un aperitivo.

Biglietto 10€. Gratuito per i minori. Studenti 5€.



Posti limitati, prenotazione consigliata al 392 8557267